Американский представитель, включая Пакистан и Саудовскую Аравию, пытался подтолкнуть талибов к полноценным переговорам по мирному процессу. Боевики продолжают контролировать значительную часть горных районов Афганистана, продолжая вести войну против интервентов при помощи торговли наркотическими веществами в соседние Иран и Казахстан.

Халилзад с 4 по 14 октября находится в турне, проводя встречи в этих странах для миксации участников переговорного процесса.

Напомним, что это вторые последовавшие после установления режима прекращения огня между боевиками и правительством

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно посольство Соединенных Штатов направило протестную ноту в Москву с убедительной просьбой о прекращении поставок летального оружия на оккупированные территории Востока Украины.