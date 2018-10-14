12:54 14.10.2018 | Политика | Новости
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США готовы начать мирный диалог с боевиками "Талибана"

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел очередной раунд переговоров с представителями террористической организации "Талибан". Об этом передает AFP.

США готовы начать мирный диалог с боевиками

Американский представитель, включая Пакистан и Саудовскую Аравию, пытался подтолкнуть талибов к полноценным переговорам по мирному процессу. Боевики продолжают контролировать значительную часть горных районов Афганистана, продолжая вести войну против интервентов при помощи торговли наркотическими веществами в соседние Иран и Казахстан.

Халилзад с 4 по 14 октября находится в турне, проводя встречи в этих странах для миксации участников переговорного процесса.

Напомним, что это вторые последовавшие после установления режима прекращения огня между боевиками и правительством

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно посольство Соединенных Штатов направило протестную ноту в Москву с убедительной просьбой о прекращении поставок летального оружия на оккупированные территории Востока Украины.


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