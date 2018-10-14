Денисова вновь обратилась к правительству Российской Федерации

Точкой кипения, Денисова называет то, что один из членов экипажа не может вернуться домой, чтобы попрощаться с умершей матерью, потому что еще в начале мая у всех моряков забрали загранпаспорта.

Поэтому, человек не может уехать с оккупированного Крыма на похороны матери.

Кроме того, омбудсмен отметила, что общалась с советником президента РФ Михаилом Федотовым. Он рассказал ей, что свобода передвижения моряков не ограничивалась.

Помимо этого, политик отметила, что безрезультатно пыталась связаться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №9026 "О внесении изменения в приложение № 3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год". Документ поддержали 249 народных депутатов. При этом, представляя проект его автор Ирина Геращенко объяснила, что на этом год было выделено 96 миллионов.