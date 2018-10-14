15:16 14.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Автокефалия - вопрос геополитики, а не только церкви, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что решение Константинополя и Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви обсуждался на совете национальной безопасности России под руководством Владимира Путина.

Автокефалия - вопрос геополитики, а не только церкви, - Порошенко

Соответствующие заявления президент Украины сделал во время молебна за автокефалию, 14 октября.

По словам Порошенко, вопрос томоса и автокефалии выходит далеко за пределы церкви. В частности, это вопрос нашей национальной безопасности и нашей украинской государственности. Также это вопрос всей мировой геополитики.

Вместе с тем лидер страны сравнил обсуждение вопроса предоставления Украине автокефалии на Совбезе РФ с русской сказкой: "Кащей точно знает, где та игла, в каком яйце, в каком сундуке и под каким дубом".

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что "реакция Москвы на действия Киева и Фанара свидетельствует о том, что мы на правильном пути".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вселенский патриархат принял положительное решение о предоставлении единой поместной православной церкви.

Украина получила автокефалию, это - наша общая победа, подчеркнул Порошенко. 


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