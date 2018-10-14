Автокефалия - вопрос геополитики, а не только церкви, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что решение Константинополя и Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви обсуждался на совете национальной безопасности России под руководством Владимира Путина.
Соответствующие заявления президент Украины сделал во время молебна за автокефалию, 14 октября.
По словам Порошенко, вопрос томоса и автокефалии выходит далеко за пределы церкви. В частности, это вопрос нашей национальной безопасности и нашей украинской государственности. Также это вопрос всей мировой геополитики.
Вместе с тем лидер страны сравнил обсуждение вопроса предоставления Украине автокефалии на Совбезе РФ с русской сказкой: "Кащей точно знает, где та игла, в каком яйце, в каком сундуке и под каким дубом".
Кроме того, Порошенко подчеркнул, что "реакция Москвы на действия Киева и Фанара свидетельствует о том, что мы на правильном пути".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вселенский патриархат принял положительное решение о предоставлении единой поместной православной церкви.
Украина получила автокефалию, это - наша общая победа, подчеркнул Порошенко.