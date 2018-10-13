ЦИК зарегистрировал новых депутатов

Соответствующее решение было принято в пятницу, 12 октября, на заседание ЦИК.

Согласно принятым решениям, ЦИК зарегистрировала народным депутатом Украины избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Ивана Савка. На момент выборов он находился на должности заместителя командира воинской части по работе с личным составом. Теперь Иван Савка включен в избирательный список политической партии "Народный фронт" под № 84.

Кроме того, комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины избранного на внеочередных парламентских выборах 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Александра Гулака, который на момент был в статусе временно не работающего. Александр Гулак является членом Радикальной Партии Олега Ляшко и включен в избирательный список этой партии под № 30.

Теперь депутатам осталось только принять присягу в сессийной зале ВРУ и приступить к работе.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", был утвержден новый, обновленный состав ЦИК.

