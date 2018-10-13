14:38 13.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент одобрил решение о выделении социального жилья для переселенцев

В Украине вступил в силу закон, который позволяет становиться на квартирный учет переселенцам, у которых нет жилья на подконтрольной территории. Об этом говорится в публикации на страницах газеты "Голос Украины". 

Президент одобрил решение о выделении социального жилья для переселенцев

В тексте закона предусматривается внесение дополнительной категории лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.

Стоит напомнить, что получить жилье смогут лишь те группы переселенцев, доходы которых за предыдущий год не смог бы покрыть прожиточный минимум и аренду жилья в соответствующем населенном пункте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко одобрил законопроект № 6109 о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины. 


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