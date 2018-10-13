17:25 13.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Япония будет помогать Украины проводить военную реформу

Министерства обороны Украины и Японии подписали меморандум о постоянном военно-морском сотрудничестве и обмене опытом. Об этом передает пресс-служба украинского МИДа.

Япония будет помогать Украины проводить военную реформу

В эту субботу в Токио состоялись первые украинские-японские консультации по вопросам безопасности. Обе стороны договорились в реверсном порядке проводить дискуссии и обсуждать широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе вопросы, связанные с политикой безопасности и обороны их стран, ситуацию в области безопасности в соответствующих регионах, в морских акваториях обеих государств.

Представители украинского МИДа договорились продолжить консультацит и определения по дипломатическим каналам даты и места проведения следующего раунда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в штаб-квартире альянса состоялась рабочая встреча заместителя начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского по учебной работе генерал-майора Сергея Салкуцана с директором программы НАТО "Совершенствование военного образования" (DEEP) Мариушем Солисом.


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