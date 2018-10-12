Волкер заявил, что Россия блокирует ввод миротворцев в Донбасс

Как отметил Волкер, тема введения миротворцев на Донбасс продолжает обсуждаться чуть ли не каждый день. При этом, он отметил, что хотел бы увидеть предложение Российской Федерации по этому вопросу.

"В прошлом сентябре в РФ предложили защиту для наблюдателей ОБСЕ. Мы ответили и сказали "нет". Мы хотим видеть полноценные миротворческие силы. Россия нас раскритиковала, но ничего нового не предложила. Мы бы хотели, чтобы Россия приняла принципиальное решение", - сказал Волкер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Парламентской ассамблее Совета Европы не хватает голосов за внесение изменений в правила, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России. За предложение вернуть доклад в профильный комитет проголосовали 99 парламентариев, против - 79, а 16 воздержались.