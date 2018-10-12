20:18 12.10.2018 | Политика | Новости
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В Каталонии прошел марш сторонников "Единства с Мадридом"

Сегодня, 12 октября, каталонцы отмечают День Единства с Испанией. Об этом передает The Local.

В Каталонии прошел марш сторонников

Улицы города заполонили сторонники испанского короля, которые прошли маршем по центру Барселоны вместе с традиционной королевской эмблемой арагонской монаршей семьи.

В издании отмечают, что в демонстрации приняли участие около 300 тысяч человек. Муниципальная полиция озвучила меньшие цифры - 65 000 человек. 

Напомним, что Dia de la Hispanidad, или День Испании, считается в стране официальной датой открытия Христофором Колумбом в Нового Света.

Как сообщалось в "УРА-Информ", столице Каталонии Барселоне десятки людей пострадали в ходе столкновений с полисмена во время митинга в поддержку независимости региона от Испании.


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