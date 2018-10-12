01:00 12.10.2018 | Политика | Новости
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Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году

Лидер Америки Дональд Трамп заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Также глава Белого дома имеет огромную надежду, что его конкурентом на президентской гонке не станет какая-нибудь звезда или выдающийся мыслитель.

Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году

Об этом президент США рассказал в интервью каналу Fox News.

Так, на вопрос о возможных конкурентов от Демократической партии на следующих президентских выборах в США, Трамп с уверенностью поведал, что они ему очень нравятся. Вместе с тем глава государства желает Берни Сандерсу, Кори Букеру, Камале Харрис, Элизабет Уоррен, бывшему вице-президенту США Джо Байдену и бывшему госсекретарю Джону Керри крепкого здоровья. 

"Я только надеюсь, что не появится какая-то звезда или выдающийся мыслитель", – ответил Трамп, отвечая на вопрос о конкурентах.

Стоит добавить, что Дональд Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года – необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день своей инаугурации. Позже он подтверждал свое желание.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что Китай вмешивается в ход промежуточных выборов в конгресс США.


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