Стало известно, когда Рада рассмотрит Госбюджет-2019

Так, парламентарии в соответствии с расписанием рассмотрят законопроект №9000 в начале пленарного заседания.

Месяцем ранее правительство одобрило проект госбюджета на 2019 год и направило его в Верховную Раду. Поступления в сводный государственный бюджет Украины в 2019 году ожидаются на уровне 1292,7 млрд грн при росте ВВП в 3% и снижении уровня инфляции до 7,4%.

Также в документе прописано, что курс гривны на конец 2019 года будет составлять 29,4 грн за доллар.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на предстоящие выборы ЦИК выделил приблизительно пять млн гривен и распределил их по четырем основным направлениям. Выборы президента Украины состоятся этой весной, 31 марта.