09:16 12.10.2018 | Политика | Новости
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США требуют отменить "выборы" на оккупированном россией Донбассе, - Нойерт

Россия должна отменить незаконно назначенные "выборы" на оккупированной ею части Донбасса.

США требуют отменить

Соедненные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию "присоединиться к Украине в стремлении к миру". Об этом в пятницу утром, 12 октября, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

При этом в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, сказано, что Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания прекратить враждебные действия, вывести иностранных бойцов, обменяться задержанными, или распустить незаконные вооруженные формирования.

Москва должна установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые она организовывает на подконтрольных России территориях на востоке Украины, - заявила Нойет, добавив, что США остаются открытыми к диалогу с РФ для восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Напомним, 11 октября, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США не поддерживают идею проведения "референдума" в оккупированном Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу призвала Российскую Федерацию отказаться от проведения "выборов" на оккупированном Донбассе.


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