США обвинили Россию в предоставлении боевикам ОРДЛО летального вооружения

У представителей посольства появилась информация о том, что колонна грузовиков движется с оккупированной территории Донбасса в сторону России и это явно не гуманитарный груз. Амбассадоры уже уведомили группу ОБСЕ о том, что БПЛА зафиксировал движения 12 грузовиков с неизвестным грузом.

"Россия должна прекратить предоставлять летальное оружие под покровом ночи своим ставленникам на востоке. Оружие, которое фиксируют беспилотники наблюдателей ОБСЕ, убивает военных и гражданских", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США требуют отменить "выборы" на оккупированном Россией Донбассе. Москва должна установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые она организовывает на подконтрольных России территориях на востоке Украины, - заявила Нойет, добавив, что США остаются открытыми к диалогу с РФ для восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.