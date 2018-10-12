21:54 12.10.2018 | Политика | Новости
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США обвинили Россию в предоставлении боевикам ОРДЛО летального вооружения

Посольство Соединенных Штатов направило протестную ноту в Москву с убедительной просьбой о прекращении поставок летального оружия на оккупированные территории Востока Украины. Об этом передает пресс-служба посольство США в Киеве.

США обвинили Россию в предоставлении боевикам ОРДЛО летального вооружения

У представителей посольства появилась информация о том, что колонна грузовиков движется с оккупированной территории Донбасса в сторону России и это явно не гуманитарный груз. Амбассадоры уже уведомили группу ОБСЕ о том, что БПЛА зафиксировал движения 12 грузовиков с неизвестным грузом. 

"Россия должна прекратить предоставлять летальное оружие под покровом ночи своим ставленникам на востоке. Оружие, которое фиксируют беспилотники наблюдателей ОБСЕ, убивает военных и гражданских", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США требуют отменить "выборы" на оккупированном Россией Донбассе. Москва должна установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые она организовывает на подконтрольных России территориях на востоке Украины, - заявила Нойет, добавив, что США остаются открытыми к диалогу с РФ для восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах. 


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