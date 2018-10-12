00:31 12.10.2018 | Политика | Новости
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Сербия отменила безвизовый режим с Ираном

Власти Сербии приняли решение об отмене безвизового въезда для граждан Исламской Республики Иран.

Сербия отменила безвизовый режим с Ираном

Как отмечается, решение принято восьмого октября и вступит в силу на восьмой день после публикации. Аналитики предполагают, что соответствующие постановление было принято из-за резкого роста миграционного потока из Ирана в Европу через территорию Сербии.

Белград договорился с Тегераном о безвизовом режиме в августе 2017 года.

Стоит отметить, что более 15 тыс. иранцев посетили Сербию, с тех пор как визы были отменены в августе прошлого года. Кроме того, большинство из них поехали в Западную Европу и не вернулись в родную страну.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил законопроект о соглашении на безвизовое посещение Восточной Республики Уругвай.


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