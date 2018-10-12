Сербия отменила безвизовый режим с Ираном

Как отмечается, решение принято восьмого октября и вступит в силу на восьмой день после публикации. Аналитики предполагают, что соответствующие постановление было принято из-за резкого роста миграционного потока из Ирана в Европу через территорию Сербии.

Белград договорился с Тегераном о безвизовом режиме в августе 2017 года.

Стоит отметить, что более 15 тыс. иранцев посетили Сербию, с тех пор как визы были отменены в августе прошлого года. Кроме того, большинство из них поехали в Западную Европу и не вернулись в родную страну.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил законопроект о соглашении на безвизовое посещение Восточной Республики Уругвай.