В ПАСЕ заявили, что Россия должна вернуть Польше обломки самолета Качинского

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.
Об этом сообщает "Польское радио".
Сообщается, что подготовка рапорта продолжалась более четырех лет. В документе учтены оценки экспертов международного права, которые признали, что, согласно чикагской конвенции, обломки Ту-154М необходимо вернуть Польше.
По предварительным данным, это должно произойти в тесном сотрудничестве с польскими экспертами, чтобы избежать разрушения потенциального доказательного материала.
Депутаты также призвали Россию проявить уважение к месту катастрофы.
Отметим, самолет польского президента Качинского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качинский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Парламентской ассамблее Совета Европы не хватает голосов за внесение изменений в правила, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.