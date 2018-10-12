В ПАСЕ заявили, что Россия должна вернуть Польше обломки самолета Качинского

Об этом сообщает "Польское радио".

Сообщается, что подготовка рапорта продолжалась более четырех лет. В документе учтены оценки экспертов международного права, которые признали, что, согласно чикагской конвенции, обломки Ту-154М необходимо вернуть Польше.

По предварительным данным, это должно произойти в тесном сотрудничестве с польскими экспертами, чтобы избежать разрушения потенциального доказательного материала.

Депутаты также призвали Россию проявить уважение к месту катастрофы.

Отметим, самолет польского президента Качинского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качинский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Парламентской ассамблее Совета Европы не хватает голосов за внесение изменений в правила, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.