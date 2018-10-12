15:34 12.10.2018 | Политика | Новости
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В ПАСЕ заявили, что Россия должна вернуть Польше обломки самолета Качинского

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года. 

В ПАСЕ заявили, что Россия должна вернуть Польше обломки самолета Качинского

Об этом сообщает "Польское радио". 

Сообщается, что подготовка рапорта продолжалась более четырех лет. В документе учтены оценки экспертов международного права, которые признали, что, согласно чикагской конвенции, обломки Ту-154М необходимо вернуть Польше.

По предварительным данным, это должно произойти в тесном сотрудничестве с польскими экспертами, чтобы избежать разрушения потенциального доказательного материала.

Депутаты также призвали Россию проявить уважение к месту катастрофы.

Отметим, самолет польского президента Качинского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качинский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Парламентской ассамблее Совета Европы не хватает голосов за внесение изменений в правила, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.


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