Профильный комитет одобрил к принятию "аптечный" законопроект

Документ №8591 опубликован в пятницу, 12 октября, на сайте парламента. Таким образом,

народным депутатам рекомендовано рассмотреть документ в первом чтении.

В частности, ГНЭУ считает целесообразным, чтобы законодатели дополнительно обосновали свое предложение территориально ограничивать деятельность аптек.

Также в Управление посоветовали законодателям новые образовательные требования к владельцам аптек выложить не в самом законопроекте, а прописать их в утвержденных Правительством лицензионных условиях ведения хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговли, а также по импорту лекарственных средств.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект №8591, которым депутаты предлагают провести комплексную реформу аптек для минимизации риска образования монополий на рынке, а также с целью повышения качества работы аптечных учреждений по всей стране.

Как сообщал УРА-Информ, проект, в частности, предусматривает, во-первых, увеличить расстояние между аптеками до 500 метров, а во-вторых, владелец аптеки не должен заниматься другим видом деятельности, кроме как продажей лекарств. В-третьих, физическое лицо - предприниматель, чтобы открыть аптеку, должно иметь образование фармацевта с квалификацией не ниже магистра. Также он не может быть владельцем более одной аптеки. Вместе с тем, в случает, если аптеку хочет открыть юридическое лицо, среди его учредителей должно быть как минимум три магистра фармации. При этом, одно лицо может открыть не более четырех аптек на территории одной области или же 8 аптек при условии торговли наркотическими препаратами или лекарствами собственного производства.