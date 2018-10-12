13:17 12.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины подписал закон о равных правах мужчин и женщин в армии

Президент Украины Петр Порошенко одобрил законопроект № 6109 о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины подписал закон о равных правах мужчин и женщин в армии

По новому закону, женщины и мужчины будут выполнять на равных воинский долг. Исключением будут лишь случаи, предусмотренные законом об охране материнства и детства.

После вступления в силу, женщины смогут принимать в добровольном порядке на контракт или срочную службу. Также они будут проходить службу в резерве и быть военнослужащими запаса. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины в четверг, 6 сентября, приняла в первом чтении законопроект об изменении воинского приветствия на "Слава Украине - Героям Слава!".

За соответствующий законопроект №9036 проголосовали 284 народных депутатов. Таким образом, согласно принятому проекту, лицо, которое вручило боевой флаг, приветствует личный состав воинской части с получением флага словами "Слава Украине". Личный состав воинской части на приветствие отвечает "Героям слава".


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