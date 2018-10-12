Представители Московского патриархата одобрили Томос для Украины

Об этом сообщил Епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский, глава информационного управления Киевской патриархии Евстратий Зоря в эфире "Радио НВ".

В эфире он отметил, что десять иерархов Московского патриархата выступили за получение Украиной Томоса. Более того, они не просто выступили за, но и просили об этом Вселенского патриарха.

Тем не менее, епископ не уверен, будут ли присутствовать эти иерархи на объединительном Соборе. На данный момент информация уточняется.

К слову, на объединительном Соборе ожидается появления всех церков. Скорей всего место проведения будет выбрано Софию Киевскую. Ведь именно ее большинство расценивает как всеукраинскую христианскую святыню. Собор должен состоятся до следующего Синода в Констатинополе во второй половине ноября.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на днях стало известно, что вселенский патриарха принял положительное решение о предоставлении единой поместной православной церкви.