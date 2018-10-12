13:29 12.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представители Московского патриархата одобрили Томос для Украины

Десять иерархов МП обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии Украинской церкви. Пока неизвестно будут ли они присутствовать на объединительном Соборе иерархии.

Представители Московского патриархата одобрили Томос для Украины

Об этом сообщил Епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский, глава информационного управления Киевской патриархии Евстратий Зоря в эфире "Радио НВ".

В эфире он отметил, что десять иерархов Московского патриархата выступили за получение Украиной Томоса. Более того, они не просто выступили за, но и просили об этом Вселенского патриарха.

Тем не менее, епископ не уверен, будут ли присутствовать эти иерархи на объединительном Соборе. На данный момент информация уточняется.

К слову, на объединительном Соборе ожидается появления всех церков. Скорей всего место проведения будет выбрано Софию Киевскую. Ведь именно ее большинство расценивает как всеукраинскую христианскую святыню. Собор должен состоятся до следующего Синода в Констатинополе во второй половине ноября.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на днях стало известно, что вселенский патриарха принял положительное решение о предоставлении единой поместной православной церкви. 


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