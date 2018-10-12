08:58 12.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205503:nastya

Омелян рассказал о своих политических планах

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о своем намерении идти в политику после завершения работы в правительстве. Об этом он рассказал в интервью одному украинскому изданию.

Омелян рассказал о своих политических планах

По словам министра, несмотря на больше планы, после работы на должности министра планировал посвятить время семье. Омелян считает, что все последние события, которые происходили вокруг него, дают четкий намек идти в политику.

Он утверждает, что у него есть предложения от политических сил, но переговоров с ними он пока не ведет.

"Я человек лояльный, человек команды, поэтому для того, чтобы рассматривать серьезно любые другие предложения, я сначала должен подвести итоги по той командой, с которой я работаю сейчас", - отметил Омелян.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уходить в отставку не собирается. Вместе с тем он уверен, что после его отставки все обвинения против него исчезли бы.


Поделиться
Читайте также:
 
Цена на крупы резко увеличилась Минэкономразвития утвердило план монетизации субсидий на 2019 год Кабмин знает, как уменьшить цену на газ Украинские аграрии собрали 81% урожая зерновых
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив