Омелян рассказал о своих политических планах

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о своем намерении идти в политику после завершения работы в правительстве. Об этом он рассказал в интервью одному украинскому изданию.
По словам министра, несмотря на больше планы, после работы на должности министра планировал посвятить время семье. Омелян считает, что все последние события, которые происходили вокруг него, дают четкий намек идти в политику.
Он утверждает, что у него есть предложения от политических сил, но переговоров с ними он пока не ведет.
"Я человек лояльный, человек команды, поэтому для того, чтобы рассматривать серьезно любые другие предложения, я сначала должен подвести итоги по той командой, с которой я работаю сейчас", - отметил Омелян.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уходить в отставку не собирается. Вместе с тем он уверен, что после его отставки все обвинения против него исчезли бы.