Facebook начал борьбу с фейками перед выборами в США

Об этом сообщает издание CNN.

В Facebook отмечают, что заблокированные страницы и аккаунты активизировались именно незадолго до проведения промежуточных выборов в США.

В частности, компания заблокировала 559 страниц и 251 аккаунт в связи с тем, что они постоянно нарушали правила о нераспространении спам-сообщений. Нарушение правил контента включали в себя использование фейковых аккаунтов искусственное увеличение заинтересованности аудитории и обманчивую координацию.

К слову, промежуточные выборы в Конгресс и местные органы власти США пройдет 6 ноября. Ранее, в средине августа, прошли праймериз, а именно в Миннесоте, Вермонте, Висконсине и Коннектикуте, где были определены кандидаты на предстоящих выборах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Ирландская Комиссия по защите персональных данных начала расследование в отношении компании Facebook, после утечки данных миллионов пользователей.