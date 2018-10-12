Британия и ЕС договорились про Brexit

Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечается, Мей собрала свой кабинет с целью проинформировать чиновников о том, что все вопросы по Brexit почти улажены.

Представители ЕС и дипломаты утверждают, что лидеры ЕС надеются согласовать контракт, на которой Тереза Мей даст принципиальное согласие. Эта договоренность должна открыть путь к проведению 17-18 ноября особого саммита, который окончательно оформит политическую декларацию о предстоящих торговые отношения между ЕС и Британией. Особый саммит пройдет в виде глав государств и правительств ЕС, который посетит и Тереза Мей.

Отметим, в июле британское правительство представило проект соглашения о выходе из ЕС, согласно которому страна продолжит придерживаться европейских стандартов в ряде экономических сфер и получит право на неограниченную торговлю сельскохозяйственными товарами на европейском рынке.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина и Британия планируют расширить торговое сотрудничество.