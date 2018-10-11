В Украине объявили конкурс на отбор членов набсовета АМПУ

Отметим, что заявки на участие принимают с 11 октября до 9 ноября 2018 года в электронном и бумажном виде. Формирование списка участников, допущенных к предварительному отбору, состоится 14 ноября 2018 года.

К претендентам есть некоторые требования:

- участник должен иметь стаж работы не менее 10 лет на руководящих должностях, в частности, в таких сферах, как управление крупными предприятиями и корпорациями, развитие бизнеса;

- стратегическое управление и развитие бизнеса по вопросам функционирования и развития портовой инфраструктуры;

- обеспечение безопасности мореплавания; управление рисками, финансы и аудит, инвестиционная деятельность;

- международные отношения, право (желательно с учетом профиля АМПУ); трудовые и социальные отношения;

- иметь безупречную деловую репутацию; свободно владеть украинским или английским языком.

Помимо этого, желающие занять пост члена набсовета АМПУ должны продемонстрировать базовое знание законодательных актов, регулирующих вопросы функционирования и развития портовой инфраструктуры, обеспечения безопасности мореплавания, а также понимание глобальных тенденций и перспектив развития отрасли морского транспорта.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве выбрали самую красивую девушку страны. Обладательницей титула ''Мисс Украина-2018'' стала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. За корону помимо Вероники, которая выступала под номером 7, боролись еще 24 участницы.