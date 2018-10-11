11:39 11.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине начал действовать закон о трансграничном сотрудничестве

В четверг 11 октября, в Украине вступил в силу закон "О трансграничном сотрудничестве". Соответствующий документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

В Украине начал действовать закон о трансграничном сотрудничестве

Закон направлен на сотрудничество между территориальными общинами или властями относительно объединений еврорегионального сотрудничества. Теперь у Украины будет возможность полностью выполнить свои обязательства по софинансированию.

Также будут созданы законодательные основания для образования и деятельности объединений еврорегионального сотрудничества, европейских объединений территориального сотрудничества и внедрения прозрачных условий государственной поддержки проектов трансграничного сотрудничества.

Согласно документу, трансграничное сотрудничество координирует Минрегион при участии Министерства иностранных дел. В частности, именно Министерство регионального развития утверждает типовую форму соглашения о трансграничном сотрудничестве, а также обеспечивает работу реестра таких сделок.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект №6268-1 об изменениях в назначение единовременного пособия после смерти военного, согласно которыми выплаты будут проводиться также в случае смерти в течение года после увольнения.


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