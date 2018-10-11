В Украине начал действовать закон о трансграничном сотрудничестве

Закон направлен на сотрудничество между территориальными общинами или властями относительно объединений еврорегионального сотрудничества. Теперь у Украины будет возможность полностью выполнить свои обязательства по софинансированию.

Также будут созданы законодательные основания для образования и деятельности объединений еврорегионального сотрудничества, европейских объединений территориального сотрудничества и внедрения прозрачных условий государственной поддержки проектов трансграничного сотрудничества.

Согласно документу, трансграничное сотрудничество координирует Минрегион при участии Министерства иностранных дел. В частности, именно Министерство регионального развития утверждает типовую форму соглашения о трансграничном сотрудничестве, а также обеспечивает работу реестра таких сделок.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект №6268-1 об изменениях в назначение единовременного пособия после смерти военного, согласно которыми выплаты будут проводиться также в случае смерти в течение года после увольнения.