Прокуратура передала в суд дело Добкина

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, пресс-служба ГПУ.

Согласно ее словам, согласие на привлечение Добкина к ответственности было предоставлено Верховной радой. Также к уголовной ответственности привлечены заместитель и руководители профильных департаментов, а также непосредственных выгодоприобретателей земельных участков.

Так, харьковские чиновники в октябре - декабре 2008 года, "якобы нуждались в улучшении жилищных условий" и способствовали завладению правом на землю третьим лицам.

Сейчас на земельные участки наложен арест, который является соразмерным с причиненным вредом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Печерский суд Киева арестовал народного депутата Михаила Добкина с правом внесения залога в 50 миллионов гривен.