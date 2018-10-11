18:39 11.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Прокуратура передала в суд дело Добкина

Генеральная прокуратура направила в суд дело народного депутата бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина о хищении более 75 гектаров земли.

Прокуратура передала в суд дело Добкина

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, пресс-служба ГПУ.

Согласно ее словам, согласие на привлечение Добкина к ответственности было предоставлено Верховной радой. Также к уголовной ответственности привлечены заместитель и руководители профильных департаментов, а также непосредственных выгодоприобретателей земельных участков.

Так, харьковские чиновники в октябре - декабре 2008 года, "якобы нуждались в улучшении жилищных условий" и способствовали завладению правом на землю третьим лицам.

Сейчас на земельные участки наложен арест, который является соразмерным с причиненным вредом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Печерский суд Киева арестовал народного депутата Михаила Добкина с правом внесения залога в 50 миллионов гривен. 


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