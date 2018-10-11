Профильный комитет рекомендует депутатам принять закон о рынках капитала

Документ, в частности, предполагает консолидацию функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Как рассказали в четверг, 11 октября, в информационном управление аппарата Верховной рады, документом предусматривается, что его действие не распространяется на отношения, связанные с заключением и исполнением сделок вне организованного товарным рынком в отношении продукции, инструментов денежного рынка и иного имущества, определенного родовыми признаками, и предусмотрено, что деятельность участников товарных рынков (кроме операторов организованных товарных рынков) регулируется законодательством о таких товарных рынках.

Кроме того, заключительными и переходными положениями законопроекта предусмотрено, что к операторам рынка электрической энергии положения этого закона по регулированию деятельности операторов организованных товарных рынках будут применяться только с 1 января 2023 года.

Члены комитета поддержали законопроект, принятие которого будет способствовать эффективному развитию рынков производных ценных бумаг и деривативов, - уверены в комитете.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко призывает парламент ускорить рассмотрение ряда финансовых законопроектов.