13:15 11.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205451:Polishuk

Профильный комитет рекомендует депутатам принять закон о рынках капитала

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной раде Украины принять за основу законопроект №9035.

Профильный комитет рекомендует депутатам принять закон о рынках капитала

Документ, в частности, предполагает консолидацию функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Как рассказали в четверг, 11 октября, в информационном управление аппарата Верховной рады, документом предусматривается, что его действие не распространяется на отношения, связанные с заключением и исполнением сделок вне организованного товарным рынком в отношении продукции, инструментов денежного рынка и иного имущества, определенного родовыми признаками, и предусмотрено, что деятельность участников товарных рынков (кроме операторов организованных товарных рынков) регулируется законодательством о таких товарных рынках.

Кроме того, заключительными и переходными положениями законопроекта предусмотрено, что к операторам рынка электрической энергии положения этого закона по регулированию деятельности операторов организованных товарных рынках будут применяться только с 1 января 2023 года.

Члены комитета поддержали законопроект, принятие которого будет способствовать эффективному развитию рынков производных ценных бумаг и деривативов, - уверены в комитете.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко призывает парламент ускорить рассмотрение ряда финансовых законопроектов.


Поделиться
Читайте также:
 
Киевский метрополитен объявил очередной тендер Киевляне получат горячую воду вместе с отоплением Львов возьмет кредит на троллейбусы Новый парк на Троещине обошелся КГГА в 48 миллионов
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив