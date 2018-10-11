13:32 11.10.2018 | Политика | Новости
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Нидерланды требуют расширения санкций против России

Нидерланды на данный момент работают над санкциями против лиц, которые осуществляют кибератаки.

Нидерланды требуют расширения санкций против России

Если усилия Нидерландов будут успешными, государства-члены Европейского союза могут наказать кибершпионов, лишив их доступа к стране и заблокировав банковские счета. Об этом в четверг, 11 сентября, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

При этом он подчеркнул, что такое решение требует единодушного согласия всех 28 стран Европейского союза.

В свою очередь партии D66 и CDA требуют немедленных мер Амстердама против российских шпионов. По их мнению после такой жестокой и агрессивной атаки мо стороны России нельзя позволить этим людям скоро полетели назад в Рим с дипломатическим паспортом, чтобы сделать то же самое.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти Великобритании и Германии могут ввести новые санкции против РФ из-за обвинения в кибератаках, которые прозвучали в Министерстве юстиции и Министерстве обороны Нидерландов.


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