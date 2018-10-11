Московскому патриархату нечего делать в Украине, - Климкин

"Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, поскольку это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ-МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - написал министр.

Также Климкин прокомментировал ранее опубликованные Константинополем архивный материал под названием "Вселенский престол и Церковь Украина - говорят документы", утверждая, что украинская церковь никогда не прекращала быть канонической территорией Вселенского Патриархата.

Дипломат уверен, что Томос об автокефалии раз и навсегда решит и все споры относительно каноничности, ведь предоставит его Вселенский патриархат, который единственный имеет последнее слово во всех спорных вопросах православного мира.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что его стране скорее всего предоставлять автокефалию без согласия других церквей. К такому мнению якобы пришли епископы на Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле.