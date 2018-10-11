15:56 11.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205461:nastya

Московскому патриархату нечего делать в Украине, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Московскому патриархату нечего делать в Украине, и он основан на нарушении канона и узурпации. Об этом он написал в своем блоге размещенном в интернет-издании "Украинская правда".

Московскому патриархату нечего делать в Украине, - Климкин

"Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, поскольку это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ-МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - написал министр.

Также Климкин прокомментировал ранее опубликованные Константинополем архивный материал под названием "Вселенский престол и Церковь Украина - говорят документы", утверждая, что украинская церковь никогда не прекращала быть канонической территорией Вселенского Патриархата.

Дипломат уверен, что Томос об автокефалии раз и навсегда решит и все споры относительно каноничности, ведь предоставит его Вселенский патриархат, который единственный имеет последнее слово во всех спорных вопросах православного мира.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что его стране скорее всего предоставлять  автокефалию без согласия других церквей. К такому мнению якобы пришли епископы на Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Италии произошло крушение еще одного моста - ВИДЕО В центре Запорожья вспыхнули четыре авто - ФОТО В Нетешине в детсаду полсотни детей попали в больницу с острым отравлением Украина вошла в ТОП-50 стран по индексу человеческого капитала
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив