Депутатам предлагают изменить порядок выдачи лицензий на деятельность аптек

Соответствующий законопроект зарегистрировал в парламенте. Документ опубликован на сайте парламента в четверг, 11 октября, а его авторами являются группа депутатов.

При этом в пояснительной записке законопроекта №8591 сказано, что депутаты предлагают внести изменения в закон о лекарственных средствах об обеспечении экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарствами.

Проект, в частности, предусматривает, во-первых, увеличить расстояние между аптеками до 500 метров, а во-вторых, владелец аптеки не должен заниматься другим видом деятельности, кроме как продажей лекарств.

В-третьих, физическое лицо - предприниматель, чтобы открыть аптеку, должно иметь образование фармацевта с квалификацией не ниже магистра. Также он не может быть владельцем более одной аптеки.

Вместе с тем, в случает, если аптеку хочет открыть юридическое лицо, среди его учредителей должно быть как минимум три магистра фармации. При этом, одно лицо может открыть не более четырех аптек на территории одной области или же 8 аптек при условии торговли наркотическими препаратами или лекарствами собственного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" гражданам Украины на сегодня уже выдано 25 миллионов рецептов.