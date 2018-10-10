В Украине заработала группа по созданию Единого адресного реестра

Кабинет министров Украины создал рабочую группу, которая будут заниматься вопросами создания Единого адресного реестра Украины. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 10 октября.
Отмечается, что такая группа будет заниматься информированием исполнительных органов при подготовке предложений по созданию Единого адресного реестра Украины, готовить сами предложения, участвовать в разработки соответствующих проектов актов и решать проблемные вопросы, связанные с созданием такого реестра.
В число членов реестра войдут заместители министров, руководства профильных департаментов центральных органов исполнительной власти во главе с заместителем министра юстиции по вопросам государственной регистрации.
Государственный адресный реестр будет полностью открытым и прозрачным для пользователей. Там будут размещены сведения об адресах и реквизитах документов о присвоении, изменении и аннулировании адресов.
Главной целью такой системы является предотвращение неправомерных действий с недвижимостью, поскольку сделает дублирование адресов объектов при регистрации прав на них и наоборот невозможным, то есть предотвратит возможность регистрации одного и того же объекта по разным адресам.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Министерство внутренних дел Украины сообщило о создании реестра центров психологической адаптации и наркозависимости. Известно, что вопрос о создании таких центров поднял министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.