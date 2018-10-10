В Украине заработала группа по созданию Единого адресного реестра

Отмечается, что такая группа будет заниматься информированием исполнительных органов при подготовке предложений по созданию Единого адресного реестра Украины, готовить сами предложения, участвовать в разработки соответствующих проектов актов и решать проблемные вопросы, связанные с созданием такого реестра.

В число членов реестра войдут заместители министров, руководства профильных департаментов центральных органов исполнительной власти во главе с заместителем министра юстиции по вопросам государственной регистрации.

Государственный адресный реестр будет полностью открытым и прозрачным для пользователей. Там будут размещены сведения об адресах и реквизитах документов о присвоении, изменении и аннулировании адресов.

Главной целью такой системы является предотвращение неправомерных действий с недвижимостью, поскольку сделает дублирование адресов объектов при регистрации прав на них и наоборот невозможным, то есть предотвратит возможность регистрации одного и того же объекта по разным адресам.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Министерство внутренних дел Украины сообщило о создании реестра центров психологической адаптации и наркозависимости. Известно, что вопрос о создании таких центров поднял министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.