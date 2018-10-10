21:32 10.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сенцов выглядит вполне здоровым, - омбудсмен РФ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, то украинский политзаключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки регулярно принимает пищу и "выглядит вполне здоровым".

Сенцов выглядит вполне здоровым, - омбудсмен РФ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские СМИ.

Как отметила омбудсмен РФ, в данное время каких-либо жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание от кинорежиссера не поступали. Кроме того, Олег Сенцов принимает пищу под четким указанием врачей.

Вместе с тем в росСМИ говорится о том, что 10 октября региональный уполномоченный по правам человека Анатолий Сак посетил в колонии Сенцова и ознакомился с заявлением о прекращении голодовки. Так, на вопрос о самочувствии украинец заверил, что чувствует себя хорошо, подчеркнула Москалькова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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