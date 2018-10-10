Сенцов выглядит вполне здоровым, - омбудсмен РФ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские СМИ.

Как отметила омбудсмен РФ, в данное время каких-либо жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание от кинорежиссера не поступали. Кроме того, Олег Сенцов принимает пищу под четким указанием врачей.

Вместе с тем в росСМИ говорится о том, что 10 октября региональный уполномоченный по правам человека Анатолий Сак посетил в колонии Сенцова и ознакомился с заявлением о прекращении голодовки. Так, на вопрос о самочувствии украинец заверил, что чувствует себя хорошо, подчеркнула Москалькова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",