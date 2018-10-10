Порошенко утвердил изменения в назначение пособия после смерти военного

Как отмечается, законопроект намерен усилить соцзащиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества. Соответствующий документ также позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым обладают члены семей лиц, умерших в статусе военнослужащего.

Законом предусматривается предоставление права на получение единовременного денежного пособия членам семей лиц, погибших или умерших вследствие заболевания, ранения, контузии, увечья в период прохождения ими военной службы, или которые погибли или умерли уже после увольнения со службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в зоне проведения АТО, во время выполнения боевой задачи, погибла женщина-военнослужащий.