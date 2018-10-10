18:12 10.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко утвердил изменения в назначение пособия после смерти военного

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект №6268-1 об изменениях в назначение единовременного пособия после смерти военного, согласно которыми выплаты будут проводиться также в случае смерти в течение года после увольнения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко утвердил изменения в назначение пособия после смерти военного

Как отмечается, законопроект намерен усилить соцзащиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества. Соответствующий документ также позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым обладают члены семей лиц, умерших в статусе военнослужащего.

Законом предусматривается предоставление права на получение единовременного денежного пособия членам семей лиц, погибших или умерших вследствие заболевания, ранения, контузии, увечья в период прохождения ими военной службы, или которые погибли или умерли уже после увольнения со службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в зоне проведения АТО, во время выполнения боевой задачи, погибла женщина-военнослужащий. 


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