Переселенцы будут иметь право на получение соцжилья

Таким образом, закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" должен обеспечить жильем всех внутренне перемещенных лиц, которые в этом нуждаются.

Данным законом расширяется перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет. Таким образом, право предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинскому власти территории.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кабинете министров Украины заявили, что на сегодняшний день в стране находятся 1519234 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Согласно опубликованной информации, при содействии Министерства социальной политики было оформлено еще 102 человека, перехавших с территорий ОРДЛО.