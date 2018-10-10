Парламент Македонии начал дебаты об изменении названия страны

В среду вечером, 10 октября, председатели Комитета парламента Македонии по конституционным вопросам начали обсуждение конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией
Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, члены комитета примут решение об изменение преамбулы и двух статей. Соотвествующие переговоры на уровне комитета продлятся несколько дней.
После этого решение комитета представят депутатам на пленарном заседании. Предполагается, что постановление могут предоставить на следующей неделе.
Добавим, у правящей коалиции нет необходимых двух третей голосов для изменения Конституции. В свою очередь глава правительства Македонии Зоран Заев заявил, что объявит досрочные выборы, если поправки будут отклонены.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Апелляционный суд Скопье приговорил к шести годам бывшую руководительницу Министерства внутренних дел Македонии Гордану Янкуловску за злоупотребление служебным положением при покупке правительственного Mercedes.