Луценко лично будет заниматься делом Фирташа

Отмечается, что прокуратура не может продолжить следствие по этому поводу, из-за ожидания решения Австрии об экстрадиции в США, и принадлежащих ему предприятий в Украине.

Луценко заявил, что это займет несколько месяцев, и следователи смогут заняться облгазом, химзаводом, и предприятиями на временно оккупированной территории.

"Если говорить откровенно, жду окончательных выводов экспертиз. Как только они будут, будут и подозрения, и наложенные аресты, и другие резонансные действия", – добавил генпрокурор.

Политик утверждает, что прокуратура неоднократно пыталась воспрепятствовать поставкам украинского сырья на предприятия Фирташа в Крыму, однако реализовать это на практике мешают суды, решениями которых систематично снимаются аресты с месторождений.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в городе Борисполь в квартиру помощника народного депутата Игоря Луценко и координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. Отмечается, что в результате происшествия пострадал отец Мазура. Соответствующую информацию об происшествии подтвердил и сам нардеп Игорь Луценко.