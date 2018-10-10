Францию ожидает суд в Гааге

Об этом сообщает информагентство AFP в среду, 10 октября, со ссылкой на полинезийского активиста, бывшего президента Французской Полинезии Оскара ТемаруОб этом сообщает информагентство AFP со ссылкой на полинезийского активиста, бывшего президента Французской Полинезии Оскара Темару.

Французская Полинезия, часть тихоокеанского субрегиона Полинезия, обвиняет Францию в преступлениях против человечности. По словам Темару, французские ядерные испытания, проводившиеся здесь в 1960-1996 годах, стали "прямым последствием колонизации" и были противозаконны. В частности, он подчеркнул, что испытания были навязаны под угрозой создания военного правительства.

Всего за период с 1960 по 1999 года произошло 403 ядерных испытания. Сначала Франция провела 210 ядерных испытаний в Алжире (тогдашней французской колонии), а потом 193 испытания на коралловых островах Муруроа и Фангатауфа. После этого многие жители прилегающих районов обращались с жалобами на различные заболевания, в том числе онкологические, причиной которых, предположительно, могли стали испытания.

В 2001 году несколько тысяч французов, пострадавших от последствий ядерных испытаний, создали две организации, одна из которых объединила военных, принимавших непосредственное участие в испытаниях, а вторая - бывших работников атомного полигона на острове Муруроа.

С 2013 года с Францией пытались вести диалог под эгидой Организации Объединенных Наций, но Франция проигнорировала все призывы к обсуждению. Поэтому Оскар принял решение подать в суд. Отметим, что заявление попало в Гаагу неделю назад.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на данный момент во Франции идет очередная сессия ПАСЕ.