Дуда поддержал евроинтеграцию Украины

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Цюрихском университете.

По мнению президента, ЕС должен быть клубом, где уважают свободу сообщества и политический выбор. Поэтому сотрудничество должно быть построено на лояльных условиях. Если страна выполняет все поставленные условия, она автоматически становится членом сообщества.

В частности, Дуда подчеркнул, что усилия по уменьшению неровности не должны ограничиваться странами Европейского Союза. По его словам, с самого начала членства в ЕС Польша участвовала в мероприятиях, направленных на приближение своих восточных соседей в Союз и Запада, в частности Украины, Грузии и Западных Балкан.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", шесть стран, расположенных на западе Балкан, хотят присоединиться к ЕС. Но на пути в европейскую семью у них стоят коррупция и территориальные споры.