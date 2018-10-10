12:45 10.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205360:test

Дуда поддержал евроинтеграцию Украины

Польский президент ожидает полноценного членства в ЕС Украины, Грузии и Западных Балкан.

Дуда поддержал евроинтеграцию Украины

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Цюрихском университете.

По мнению президента, ЕС должен быть клубом, где уважают свободу сообщества и политический выбор. Поэтому сотрудничество должно быть построено на лояльных условиях. Если страна выполняет все поставленные условия, она автоматически становится членом сообщества.

В частности, Дуда подчеркнул, что усилия по уменьшению неровности не должны ограничиваться странами Европейского Союза. По его словам, с самого начала членства в ЕС Польша участвовала в мероприятиях, направленных на приближение своих восточных соседей в Союз и Запада, в частности Украины, Грузии и Западных Балкан.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ",  шесть стран, расположенных на западе Балкан, хотят присоединиться к ЕС. Но на пути в европейскую семью у них стоят коррупция и территориальные споры.


Поделиться
Читайте также:
 
Клининг без рук: почему пора обзавестись роботом-пылесосом? В ряды антикоррупционных судей пытается просочиться российский подданный: все что известно о Скупинском Кабмин выделил финансовую помощь на ликвидацию последствий под Ичней Украину ждет новый договор с МВФ
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив