Додик поддержал аннексию Крыма

На такое заявление политика очень резко отреагировали посольства Украины в Боснии и Герцеговине. В представительстве отметили, что такие громкие заявления Додика несут враждебный характер и противоречат позиции ЕС, США и международного сообщества.

Также, как отметили украинские дипломаты, поскольку Милорад Додик избран в президиум Боснии и Герцеговины, которая определяет внешнеполитический курс страны, его заявления могут повредить дружеским отношениям между двумя странами.

Такая позиция несет враждебный характер и помогает развиваться сепаратизму, что может иметь сильное негативное влияние на мир и стабильность на Балканах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Парламентской ассамблее Совета Европы не хватает голосов за внесение изменений в правила, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.