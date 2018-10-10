11:34 10.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Додик поддержал аннексию Крыма

Новый глава государства Республики Сербской Милорад Додик поддерживает российскую позицию в отношении Украины, и намерен добиваться в Боснии признания Крыма частью России. Об этом сообщает местное издание Oslobodjenje.

Додик поддержал аннексию Крыма

На такое заявление политика очень резко отреагировали посольства Украины в Боснии и Герцеговине. В представительстве отметили, что такие громкие заявления Додика несут враждебный характер и противоречат позиции ЕС, США и международного сообщества.

Также, как отметили украинские дипломаты, поскольку Милорад Додик избран в президиум Боснии и Герцеговины, которая определяет внешнеполитический курс страны, его заявления могут повредить дружеским отношениям между двумя странами.

Такая позиция несет враждебный характер и помогает развиваться сепаратизму, что может иметь сильное негативное влияние на мир и стабильность на Балканах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Парламентской ассамблее Совета Европы не хватает голосов за внесение изменений в правила, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.


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