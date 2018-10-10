13:25 10.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дети с особыми образовательными потребностями получат больше возможностей для учебы

Глава украинского государства Петр Порошенко утвердил законопроект, который предусматривает обеспечение детей с особыми образовательными потребностями на первоочередное зачисление в начальную школу учреждения общего среднего образования.

Дети с особыми образовательными потребностями получат больше возможностей для учебы

Соответствующую информацию передает пресс-служба президента.

Таким образом, в образовательных учреждениях детям с ограничениями должны предоставить обучение с помощью наиболее приемлемых для таких лиц методов и способов общения, в частности, обучение жестовой речью и рельефно-точечным шрифтом.

Что касается школ с профилем письменного обращения, то там будут обеспечены инклюзивные или специальные классы для обучения таких детей.

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий для детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в инклюзивных классах, составляет: групповое 35-40 минут, индивидуальное - 20-25 минут.

Педагогам, которые будут дополнительно заниматься в инклюзивных группах с такими детками, предусмотрена доплата в размере 20% от ставки.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине планируют ввести интернатуру для учителей. Так, после окончания вуза будущие педагоги независимо от формы учебы должны будут отработать год в школе. Для этого образовательное ведомство разрабатывает реформу педагогического образования, которое часто отстает от реальных потребностей.  Сама же министр, признала, что уровень образования в Украине – не лучший.


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