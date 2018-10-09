20:32 09.10.2018 | Политика | Новости
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В ПАСЕ отказались менять санкционные правила для Российской Федерации

По состоянию на вторник, 9 октября, в Парламентской ассамблее Совета Европы не хватает голосов за внесение изменений в правила, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.

В ПАСЕ отказались менять санкционные правила для Российской Федерации

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы в своем микроблоге в Twitter. 

Согласно его словам, несмотря на доггие переговоры, Российская Федерация сегодня никаких изменений в устав не получила. Соответствующий проект резолюции ПАСЕ, которая создавала условия для возвращения россиян, вернули в профильный комитет.

За предложение вернуть доклад в профильный комитет проголосовали 99 парламентариев, против - 79, а 16 воздержались. 

"Проект не был принят. Мораль такова: никогда не сдавайтесь", - написал он.

В свою очередь депутат из Бельгии Петра де Саттер отметила, что выслушав разные позиции относительно внесения регламентных изменений в процедуры принятия решений Ассамблеи относительно национальных делегаций, она услышала аргументы и относительно поддержки ее доклада, и относительно не поддержки.

По ее мнению, на сегодняшний день ПАСЕ выглядит скорее разобщенной, чем имеющей консенсус. В связи с этим было принято решение вернуть доклад обратно в комитет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация может вернутся в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы только после выполнения ряда обязательств перед Украиной.

Как заявил в кулуарах парламента глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, перед РФ стоят важные задачи: освобождение украинских политзаключенных и военнопленных, согласие на размещение миротворцев ООН на всей территории Донбасса, проведение переговоров по статусу ныне оккупированного Крыма.


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