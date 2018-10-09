В ПАСЕ отказались менять санкционные правила для Российской Федерации

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, несмотря на доггие переговоры, Российская Федерация сегодня никаких изменений в устав не получила. Соответствующий проект резолюции ПАСЕ, которая создавала условия для возвращения россиян, вернули в профильный комитет.

За предложение вернуть доклад в профильный комитет проголосовали 99 парламентариев, против - 79, а 16 воздержались.



"Проект не был принят. Мораль такова: никогда не сдавайтесь", - написал он.

В свою очередь депутат из Бельгии Петра де Саттер отметила, что выслушав разные позиции относительно внесения регламентных изменений в процедуры принятия решений Ассамблеи относительно национальных делегаций, она услышала аргументы и относительно поддержки ее доклада, и относительно не поддержки.

По ее мнению, на сегодняшний день ПАСЕ выглядит скорее разобщенной, чем имеющей консенсус. В связи с этим было принято решение вернуть доклад обратно в комитет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация может вернутся в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы только после выполнения ряда обязательств перед Украиной.

Как заявил в кулуарах парламента глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, перед РФ стоят важные задачи: освобождение украинских политзаключенных и военнопленных, согласие на размещение миротворцев ООН на всей территории Донбасса, проведение переговоров по статусу ныне оккупированного Крыма.