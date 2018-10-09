14:29 09.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина выдвинула России новые обвинения

Находясь в Организации Объединенных Наций украинская сторона выдвинула обвинения в сторону РФ. В частности, российская сторона обвиняется в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за ее действий в Азовском море, которые приводят, в том числе, к блокированию морских сообщений.

Украина выдвинула России новые обвинения

С таким заявлением Украина выступила на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН, в понедельник восьмого октября.

Как утверждают украинские политики, в планах РФ установление контроля над Азовским морем. Незаконно построив мост через Керченский пролив, РФ начала систематически нарушать свободу международной навигации для украинских и иностранных судов.

Кроме того, это является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Поэтому украинская миссия призвала государства-члены ООН предпринять срочные шаги для прекращения агрессии, а также предотвращения опасности, которую создает Россия в этом регионе.

Шестой комитет Генассамблеи ООН рассматривает правовые вопросы. В нем представлены все государства – члены ООН.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские военные планируют провести в Азовской море широкомасштабные учения. Украина готова отвечать на любые провокации со стороны российской стороны.


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