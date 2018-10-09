Первый день ПАСЕ существенно "ударил" по России

В отношении России ПАСЕ выступала очень жестоко и требовательно. Политики попросили применить всю схему в очень закрытом режиме, исключительно чтобы комитет принимал решение об изменении регламента.

По его словам, в понедельник политическая группа Европейской народной партии (ЕНП) избрала президента. Им стал польский депутат, который открыто и прямо называет Россию агрессором.

Кроме того, должность вице-президента ЕНП досталась самому Логвинскому.

"И это еще раз будут иметь последствия для Российской Федерации о том, что мы каждый день будем поднимать вопрос Крыма, Донбасса", - подчеркнул он.

Сегодня, депутаты проведут дебаты и голосование по предложениям в отношении отзыва или пересмотра полномочий и прав относительно представительства и участия национальных делегаций, а также относительно прав голоса членов и процедуры голосования национальных делегаций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Страсбурге начинается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщается на сайте ведомства, она будет длиться пять дней и завершится 12 октября.