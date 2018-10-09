08:46 09.10.2018 | Политика | Новости
100205273:nastya

Первый день ПАСЕ существенно "ударил" по России

Первый день осенней сессии ПАСЕ был очень критичным для Российской Федерации. Об этом рассказал председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский.

Первый день ПАСЕ существенно

В отношении России ПАСЕ выступала очень жестоко и требовательно. Политики попросили применить всю схему в очень закрытом режиме, исключительно чтобы комитет принимал решение об изменении регламента.

По его словам, в понедельник политическая группа Европейской народной партии (ЕНП) избрала президента. Им стал польский депутат, который открыто и прямо называет Россию агрессором.

Кроме того, должность вице-президента ЕНП досталась самому Логвинскому.

"И это еще раз будут иметь последствия для Российской Федерации о том, что мы каждый день будем поднимать вопрос Крыма, Донбасса", - подчеркнул он.

Сегодня, депутаты проведут дебаты и голосование по предложениям в отношении отзыва или пересмотра полномочий и прав относительно представительства и участия национальных делегаций, а также относительно прав голоса членов и процедуры голосования национальных делегаций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Страсбурге начинается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщается на сайте ведомства, она будет длиться пять дней и завершится 12 октября. 


Поделиться
Читайте также:
 
Google+ станет недоступной для пользователей Украина стала основным импортером грузинского вина Стал известен бюджет выборов-2019 В Донецкой области "ВАЗ" влетел в кювет - ФОТО
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив