13:16 09.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кириленко считает взрывы на артскладах провокацией России

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что взрывы на складах шестого арсенала Минобороны возле пгт Дружба может быть провокацией со стороны России. Политик утверждает, что российские диверсанты делали это с целью не допустить предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

Кириленко считает взрывы на артскладах провокацией России

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, после инцидента.

Отметим, что из-за ЧП эвакуируют население из 38 населенных пунктов. По данным Черниговской ОГА, численность подлежащих эвакуации жителей составляет 18 794 человека.

Кроме того, по данному факту военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "халатность". В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодняшние взрывы на территории шестого арсенала возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области начались после четырех подрывов на территории базы. Отмечается, что после опроса часовых на постах, стало ясно, что взрывы были спровоцырованы подрывами в разных местах арсенала.


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