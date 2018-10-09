Киеврада выделит средства на зарплаты учителей из городского бюджета, - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время часа вопросов к мэру на сессии Киеврады.

По словам городского головы, департамент финансов КГГА совместно с районными государственными администрациями работают над проблемой выплаты заработной платы. Также Кличко отметил, что спорный вопрос возник из-за распределения государственной субвенции Министерством финансов по новой формуле. В результате этого Киев недополучил более 865 млн грн на заработную плату учителям.

Вместе с тем мэр города добавил, что в Киеве решен вопрос относительно выплаты денежного вознаграждения педагогам по случаю Дня работника образования. Столичные учителя получат ее в первой половине октября.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Global Teacher Prize – мировая ежегодная премия для учителей, которые сделали значительный вклад в свою профессию. По мнению украинских организаторов, подобная премия должна повысить престиж профессии учителя в Украине, а также популяризировать ее.

В этом году принимали участие более двух тысяч педагогов. Главный победитель получает денежный приз в сумме 250 тыс. гривен и возможность взять участие в международном образовательном форуме. В этом году победителем стал Александр Жук – учитель информатики в Запорожской школе-интернате.