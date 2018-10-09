Ющенко может стать наследником Кучмы

Об этом сообщает издание Комерсант с ссылкой на источники, близкие к процессу переговоров.

В частности, сообщается, что главными конкурентами Ющенка могут стать Ирина Геращенко, которая на данный момент возглавляет делегацию в гуманитарной подгруппе и нынешний советник президента Украины Руслан Демченко, который раньше работал как и.о. главы МИД Украины.

Леонид Кучма, который ранее возглавял пост представителя интересов Киев в Минских переговорах по поводу Донбасса, покинул его на прошлой неделе. А уже в этот понедельник, 8 октября, Виктор Ющенко встречался с президентмо Белорусии Александром Лукашенко. Исходя из известной информации, во время встречи господин Лукашенко, в частности, «обсудил с третьим президентом Украины Виктором Ющенко выход Киева из СНГ».

Поэтому не странно, что на данный момент Виктор Ющенко считается фаворитом.

Стоит отметить, что источник издания подчеркнул, что если этот пост займет Ющенко, то у российской стороны возникнут проблемы. Так как Ющенко самый "антироссийский" президент со всех украинских президентов и не говорит на русском без переводчика.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сам Леонид Кучма в интервью сообщил, что его приемником может стать Руслан Демченко.