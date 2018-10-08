Волкер прокомментировал продление особого статуса Донбасса

Однако политик также утверждает, что продление закона не внесет никаких изменений в текущую ситуацию. Поэтому никакого вреда продолжения закона не причинит, никаких затрат не потребует и не даст возможности РФ использовать этот "подарок".

"Это нелегко, зная, что РФ не сделала ничего, чтобы завершить конфликт. Закон необходим, чтобы поддержать позицию Украины", — сказал дипломат.

Добавим, что закон будет действовать в отдельных районах Донбасса начиная с четвертого октября до 31 декабря 2019 года. Данный документ действует с 18 октября 2014 года, однако вступило в силу лишь его первая статья.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Европейском Союзе приветствовали продление действия закона об особом статусе Донбасса. Как заявили в представительстве ЕС, таким образом Украина доказала преданность минским соглашениям. Также ЕС ожидает, что Россия выполнит свою часть обязательств и примет меры в предстоящих выборах в самопровозглашенных республиках, которые противоречат минским соглашениям.