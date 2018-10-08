09:19 08.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер прокомментировал продление особого статуса Донбасса

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса является важным фактором, который позволит ослабить проросийские страны.

Волкер прокомментировал продление особого статуса Донбасса

Однако политик также утверждает, что продление закона не внесет никаких изменений в текущую ситуацию. Поэтому никакого вреда продолжения закона не причинит, никаких затрат не потребует и не даст возможности РФ использовать этот "подарок".

"Это нелегко, зная, что РФ не сделала ничего, чтобы завершить конфликт. Закон необходим, чтобы поддержать позицию Украины", — сказал дипломат.

Добавим, что закон будет действовать в отдельных районах Донбасса начиная с четвертого октября до 31 декабря 2019 года. Данный документ действует с 18 октября 2014 года, однако вступило в силу лишь его первая статья.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Европейском Союзе приветствовали продление действия закона об особом статусе Донбасса. Как заявили в представительстве ЕС, таким образом Украина доказала преданность минским соглашениям. Также ЕС ожидает, что Россия выполнит свою часть обязательств и примет меры в предстоящих выборах в самопровозглашенных республиках, которые противоречат минским соглашениям.


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