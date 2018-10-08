10:53 08.10.2018 | Политика | Новости
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Во Франции стартует сессия ПАСЕ

В среду восьмого октября, в Страсбурге начинается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщается на сайте ведомства, она будет длиться пять дней и завершится 12 октября.

Во Франции стартует сессия ПАСЕ

В сегодняшней повестке дня числится награждение победителя премии ПАСЕ по правам человека им. Вацлава Гавела. А одним с главным вопросов повестки дневного заседания станет обсуждение регламента принятия решений Ассамблеи, касающихся полномочий национальных делегаций и права на голосование.

Кроме того, депутаты намерены поднять вопрос о заграничном финансировании ислама в Европе и радикализации среди мигрантов и диаспор. В рамках дебатов планируется обсудить доступ мониторинговых миссий Совета Европы и ООН на временно оккупированных территориях

В повестке дня сессии также - обсуждение доклада о катастрофе самолета Ту- 154, который перевозил польскую правительственную делегацию, под Смоленском в 2010 году, и вопрос ядерной безопасности в Европе.

Как известно, данный вопрос затронут в ПАСЕ в связи с ограничением прав российской делегации, которое продолжается с 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация может вернутся в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы только после выполнения ряда обязательств перед Украиной. Как заявил в кулуарах парламента глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, перед РФ стоят важные задачи: освобождение украинских политзаключенных и военнопленных, согласие на размещение миротворцев ООН на всей территории Донбасса, проведение переговоров по статусу ныне оккупированного Крыма.


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