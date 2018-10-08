21:31 08.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Верховной Раде появился новый депутат

Представители Центральной избирательной комиссии утвердили нового народного депутата от Радикальной партии Александра Гулака вместо новоизбранного члена ЦИК Татьяны Юзьковой.

В Верховной Раде появился новый депутат

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 16 членов ЦИК

По предварительной информации, в настоящее время Гулак работает помощником народного депутата от РПЛ Алексея Ленского. Кроме того, в парламенте прошлого созыва был помощником Олега Ляшко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко находится в подготовленном процессе к переговорам с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения по кандидатуре в обновленную Центральную избирательную комиссию.

В публикации лидер страны написал, что фракция "Оппозиционный блок" до сих пор не представила свою кандидатуру в ЦИК. Однако, несмотря на это, он готов к консультациям с парламентской партией. 


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