В Верховной Раде появился новый депутат

Представители Центральной избирательной комиссии утвердили нового народного депутата от Радикальной партии Александра Гулака вместо новоизбранного члена ЦИК Татьяны Юзьковой.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 16 членов ЦИК.
По предварительной информации, в настоящее время Гулак работает помощником народного депутата от РПЛ Алексея Ленского. Кроме того, в парламенте прошлого созыва был помощником Олега Ляшко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко находится в подготовленном процессе к переговорам с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения по кандидатуре в обновленную Центральную избирательную комиссию.
В публикации лидер страны написал, что фракция "Оппозиционный блок" до сих пор не представила свою кандидатуру в ЦИК. Однако, несмотря на это, он готов к консультациям с парламентской партией.