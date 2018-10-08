16:07 08.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины готов к консультациям с "Оппоблоком" по кандидатуре в ЦИК

Глава украинского государства Петр Порошенко находится в подготовленном процессе к переговорам с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения по кандидатуре в обновленную Центральную избирательную комиссию.

Президент Украины готов к консультациям с

Об этон Президент Украины сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, в публикации лидер страны написал, что фракция "Оппозиционный блок" до сих пор не представила свою кандидатуру в ЦИК. Однако, несмотря на это, он готов к консультациям с парламентской партией. Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что на сегодняшний день в новом составе ЦИК 16 членов.

"После проведения соответствующих консультаций готов внести эту кандидатуру в парламент, чтобы обеспечить надлежащее представительство фракций в ЦИК", - добавил Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", члены Центральной избирательной комиссии Украины на тайном заседании избрали нового главу - Татьяну Слипачук. Как известно, первое заседание обновленных членов ЦИК проводилось без присутствия прессы, однако по закону подобные заседания должны быть открытыми. Таким образом за закрытыми дверьми избрали нового главу ЦИК - Татьяну Слипачук, которую в комиссию выдвинула депутатская группа "Воля народа". 


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