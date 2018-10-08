Откровенное интервью: кум Путина не считает Россию агрессором - ВИДЕО

Виктор Медведчук рассказал, сторонником какой страны он является. Об этом политик заявил в интервью на программе "Право знать".

Политик признался, что является гражданином Украины и поэтому является украинским политиком. Но при этом отметил, что при желании, получить российский паспорт и переехать ему не составит труда.

Также Виктор Медведчук не стал скрывать, что открыто критикует Президента Украины Петра Порошенка. Тем не менее, важно отметить, что даже в условиях критики он выполняет его просьбы. Как в случае с Минскими договоренностями.

В конце политик признал, что не считает Россию агрессором. Он отмечает, что причина этого не имеет личного подтекста. Все исключительно потому, что он не считает такое положение вещей “объективной истиной”.

Отметим, что журналист, задающий вопросы, признался, что его настораживает то, что во время интервью он не единожды слышал от Медведчука фразы, которыми довольно часто пользуется президент России Владимир Путин.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", представители Кремля сообщали о том, что Медведчук активно занимается вопросом освобождения украинского политзаключенного Романа Сущенка.