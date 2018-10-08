Оболонский суд обнародовал письмо Януковича Путину о вводе войск

Об этом сообщает Цензор.

Как отмечается, Виктор Федорович в письме ссылается на седьмую статью договора о дружбе между странами. Речь идет о предоставлении помощи для восстановления конституционного порядка в Украине и введения миротворческой миссии.

Также в письме экс-президент называет события конца 2013 - начала 2014 годов "антиконституционным вооруженным государственным переворотом". При этом, в приложение к письму беглый глава государства написал заявление, в котором официально просил использовать ВС РФ для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения украинского государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Анатолий Чепига был причастен к преступлениям Януковича в ходе Революции Достоинства. Сообщается, что он лично курировал небольшой отряд российских спецназовцев, который проживал в отдельном корпусе на базе "Альфы". Участники отряда активно принимали участие в "горячих" событиях Революции в феврале 2014 года.