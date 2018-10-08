Комитет ВР назвал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Вилкула

Об этом заявил председатель комитета по вопросам регламента и организации Верховной рады, народный депутат Павел Пинзеник.

Согласно его словам, генеральный прокурор Украины вполне имеет полномочия на внесение представления о снятии неприкосновенности с народного депутата. В свою очередь председателям комитета остенеться только описать в заключении весь ход обсуждения. Кроме того, необходимо будет составить также предостережения, которые имели место в отношении качества этого представления, подчеркнул Пинзеник.

Напоследок он добавил, что члены комитета приняли во внимание, что будет проведена проверка вопроса относительно статуса земель.

"Предложим Верховной раде конкретный вывод", - отметил депутат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Луценко объявил, что в ближайшее время внесет в Раду представление на депутата, который причастен к присвоению объектов недвижимости, в том числе института трубной промышленности и аэродрома Каменка. Он уточнил, что все эти объекты уже вернули в госсобственность.