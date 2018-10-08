18:34 08.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205249:labazovych

Комитет ВР назвал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Вилкула

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады посоветовал парламенту рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров фракции "Оппозиционный блок" криворожанина Александра Вилкула.

Комитет ВР назвал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Вилкула

Об этом заявил председатель комитета по вопросам регламента и организации Верховной рады, народный депутат Павел Пинзеник.

Согласно его словам, генеральный прокурор Украины вполне имеет полномочия на внесение представления о снятии неприкосновенности с народного депутата. В свою очередь председателям комитета остенеться только описать в заключении весь ход обсуждения. Кроме того, необходимо будет составить также предостережения, которые имели место в отношении качества этого представления, подчеркнул Пинзеник.

Напоследок он добавил, что члены комитета приняли во внимание, что будет проведена проверка вопроса относительно статуса земель.

"Предложим Верховной раде конкретный вывод", - отметил депутат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Луценко объявил, что в ближайшее время внесет в Раду представление на депутата, который причастен к присвоению объектов недвижимости, в том числе института трубной промышленности и аэродрома Каменка. Он уточнил, что все эти объекты уже вернули в госсобственность.


Поделиться
Читайте также:
 
На Пермском заводе взорвался газовый балон, есть погибшие В Николаевской области полиция задержала группу разбойников-гастролеров - ФОТО Сенцов: "145 дней борьбы, минус 20 кг веса, но цель так и не достигнута" Убийство журналистки в Болгарии вызвало волну возмущения
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив