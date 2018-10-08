Комитет ВР назвал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Вилкула

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады посоветовал парламенту рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров фракции "Оппозиционный блок" криворожанина Александра Вилкула.
Об этом заявил председатель комитета по вопросам регламента и организации Верховной рады, народный депутат Павел Пинзеник.
Согласно его словам, генеральный прокурор Украины вполне имеет полномочия на внесение представления о снятии неприкосновенности с народного депутата. В свою очередь председателям комитета остенеться только описать в заключении весь ход обсуждения. Кроме того, необходимо будет составить также предостережения, которые имели место в отношении качества этого представления, подчеркнул Пинзеник.
Напоследок он добавил, что члены комитета приняли во внимание, что будет проведена проверка вопроса относительно статуса земель.
"Предложим Верховной раде конкретный вывод", - отметил депутат.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Луценко объявил, что в ближайшее время внесет в Раду представление на депутата, который причастен к присвоению объектов недвижимости, в том числе института трубной промышленности и аэродрома Каменка. Он уточнил, что все эти объекты уже вернули в госсобственность.